بلينكن: احتمالات بمقتل وفقدان أمريكيين بعد هجوم حماس
واشنطن - (د ب أ):
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن العديد من المواطنين الأمريكيين قتلوا على الأرجح وفقد آخرون في أعقاب هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل يوم السبت.
وقال بلينكن لشبكة تلفزيون (سي إن إن) الأمريكية اليوم: "لدينا تقارير تفيد بأن العديد من الأمريكيين قتلوا"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على التحقق من ذلك.
وذكر فى تصريحات لشبكة " إن بى سى " التلفزيونية الأمريكية أن هناك تقارير عن أمريكيين مفقودين، ومرة أخرى نعمل على التحقق من تلك التقارير".
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