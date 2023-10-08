هيئة البث الإسرائيلي: نتنياهو تجاوز الحكومة والكابينت ووافق على بند الحرب
وكالات
ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخطى موافقة الحكومة والكابينت، وصدق على بند الحرب، حسبما نقلت "العربية".
هذا وتتواصل المعارك لليوم الثاني على التوالي، بين فصائل فلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في مناطق غلاف قطاع غزة، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وشنت حركة حماس، عملية عسكرية مباغتة أمس السبت، أطلقت عليها "طوفان الأقصى" وتسلل مقاتليها إلى داخل إسرائيل.
وارتفع عدد ضحايا العملية العسكرية التي شنتها الفصائل الفلسطينية في مدن غلاف غزة إلى أكثر من 600 قتيل وأكثر من 2000 مصابًا بعضهم بجروح خطرة، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.
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