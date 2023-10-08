"حماس" تعتزم الإعلان عن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها خلال ساعات
وكالات
أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد، أنها تعتزم الإعلان عن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها خلال ساعات، حسبما ذكرت العربية.
وأسرت الفصائل الفلسطينية عددًا من جنود وضباط قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية "طوفان الأقصى".
وكانت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، أعلنت اليوم الأحد عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات التي اندلعت بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال إلى 350 قتيلاً و1800 مصاب، حسبما ذكرت العربية.
تتواصل المعارك لليوم الثاني على التوالي، بين فصائل فلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في مناطق غلاف قطاع غزة، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وشنت حركة حماس، عملية عسكرية مباغتة أمس السبت، أطلقت عليها "طوفان الأقصى" وتسلل مقاتليها إلى داخل إسرائيل.
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