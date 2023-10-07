حماس: ما نمتلك من أسرى إسرائيليين الآن يكفي لتحرير الفلسطينيين بسجون الاحتلال

وكالات

أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أنّ معركة طوفان الأقصى، ستتسع وتتصاعد وتتعمق، وهدفها حرية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وتابع العاروري، أنّ من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش حرًا آمنًا في وطن حر ومستقل، مؤكدًا على أنّ المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام لن يصمتوا على تدنيس مقدساتنا، متابعًا "لن نقبل أن يستمر الحصار على غزة أو أن يستمر أسرانا في السجون الإسرائيلية، المعركة لا تزال في ذروتها وأسرانا في السجون باتت حريتهم على الأبواب".

وأوضح نائب المكتب السياسي لحركة حماس، أنّ المقاومة لديها حاليا عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بينهم ضباط كبار‏، كما أنّ لديهم معلومات تفيد بأن جيش الاحتلال كان يستعد لشن عدوان على غزة والضفة، مشيرًا إلى أنّ ما بين أيديهم من أسرى إسرائيليين سيحرر جميع الأسرى في سجون الاحتلال".

وأشار العاروري، إلى أنّ الخطة نفذت كما رسمت ومن ضمنها السيطرة على هذه المستوطنات والمعسكرات، متابعًا "إذا أراد العدو التصعيد فلدينا ما يمكننا من المواجهة، ومستعدون للتصعيد إلى أبعد الدرجات، وكل الاحتمالات متوقعة ونحن مستعدون لأي غزو بري للقطاع".

وأكد نائب رئيس القسم السياسي لحركة حماس، على أنّ الدخول البري للعدو إلى غزة سيكون أفضل سيناريو للمقاومة، مشيرًا إلى أنّ هناك اتصالات كثيفة من أطراف دولية وإقليمية معنا بشأن التطورات، والمعركة في بدايتها والآن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، استقبال أكثر من 1400 مصاب، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

وقال مدير المستشفى خلال حديثه مع فضائية العربية، إن المستشفى استقبل العديد من القتلى والجرحى ولا حصيلة نهائية.

وتابع أن سيارات الإسعاف ما زالت تنقل العديد من الجرحى، والعدد في زيادة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد نحو 161 وإصابة 931 جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة .

وتجدد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في رد على عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية اليوم السبت.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة على عدد من المناطق المختلفة في قطاع غزة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

مشاهد للمقاومة الفلسطينية في قلب مستوطنات غلاف #غزة... يوم عز والله💛✌️ pic.twitter.com/F4U0nqM8Rz — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) October 7, 2023

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.

وفي أعقاب عملية طوفان الأقصى، تم إعلان حالة الطوارئ في أنحاء إسرائيل كافة.

وتشمل حالة الطوارئ المدنية قيودًا على الحركة والتنقل، وفرض حظر التجول في بعض المناطق، وتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة.

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