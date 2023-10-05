كوسفو تطالب بفرض عقوبات على صربيا جراء هجمات استهدفت الشرطة
غرناطة - (د ب أ)
كررت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، اليوم الخميس، مطالبتها بفرض عقوبات على صربيا بسبب الهجوم المميت على شرطة كوسوفو الشهر الماضي.
وكان مجموعة تتألف من 30 مسلحا قد عبروا الحدود في سبتمبر الماضي من صربيا ليدخلوا قرية بانجسكا، واشتبكوا في معركة مسلحة مع شرطة كوسوفو، التي لقى شخص من أفرادها حتفه. كما قُتل ثلاثة من المهاجمين.
وقالت عثماني إن " هذا العمل البشع" لم يتم ارتكابه فقط ضد كوسوفو، ولكن أيضا ضد السلام والاستقرار والأمن في القارة الأوروبية بأكملها.
واشترطت عثماني خلال حديثها في غرناطة قبل قمة أوروبية اتخاذ إجراءات ضد بلجراد من أجل أن تلتقى نظيرها الصربي ألكسندر فوتشيتش.
وقالت" لا يوجد ما يدعو للقاء قبل تبني عقوبات ضد فوتشيتش، مشيرة إلى أن العقوبات أولا وبعد ذلك يمكننا أن نتحدث بشأن البقية".
سوق مصراوى
-
تبدأ من 109 جنيها.. أسعار أحدث الساعات الذكية في 2023تفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون في أسبوعتفاصيل
-
تبدأ من 35 جنيها.. أفخم العطور الرجالية لصيف وخريف 2023تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
تغنيك عن صالون التجميل.. أفضل أدوات للتصفيف والعناية بالشعر بأسعارتفاصيل
-
للقضاء على النمل والحشرات المنزلية.. أقوى المبيدات الآمنة وسريعة المفعولتفاصيل
فيديو قد يعجبك: