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BBC

منظمة حقوقية: اعتقال والدة الفتاة الإيرانية أرميتا

03:29 م الخميس 05 أكتوبر 2023

الشرطة الإيرانية

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(وكالات)

قالت منظمة "هنجاو" الحقوقية الإيرانية الكردية، اليوم الخميس، إن قوات الأمن قبضت على شاهين أحمدي والدة الفتاة أرميتا جيراوند، وذلك بحسب ما أعلنت المنصة عبر حسابها على منصة "إكس" تويتر سابقًا.

ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن بشأن الاعتقال.

وقال ناشطان حقوقيان بارزان لـ "رويترز" أمس الأربعاء، إن جيراوند دخلت في غيبوبة وفي حالة حرجة بالمستشفى بعد ما قالا إنها مواجهة مع عناصر شرطة الأخلاق في مترو أنفاق طهران بسبب انتهاك قانون الحجاب في البلاد.

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