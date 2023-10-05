المجلس العسكري في النيجر: سيتم تفكيك القاعدة الجوية الفرنسية بنيامي قبل نهاية العام

وكالات

أعلن المجلس العسكري في النيجر، أن فرنسا ستسحب 400 عنصر من قاعدة "أولام" شمالي نيامي هذا الأسبوع، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقال المجلس العسكري في النيجر، اليوم الخميس، أنه سيتم تفكيك القاعدة الجوية الفرنسية في نيامي قبل نهاية العام.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الفرنسي، أنه سيبدأ سحب قواته من النيجر هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية وراديو فرنسا الدولي.

وقالت الراديو الفرنسي، إن عملية الانسحاب تأتي تنفيذًا لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الـ24 من شهر سبتمبر الماضي، ومن المتوقع اكتمال انسحاب 1500 جندي فرنسي بحلول نهاية عام 2023.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي إن أول من يغادر أراضي النيجر الجنود المنتشرون على طول الحدود بين مالي ونيجيريا، والذين يصل عددهم حوالي 400 جندي.