استشهاد فلسطينيين جراء مداهمات للاحتلال في الضفة الغربية (فيديو)
رام الله - (د ب أ)
أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين، اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية.
وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية وزارة الصحة، بحسب بيان حكومي، عن استشهاد شابين يبلغان ٢٣ عامًا و٢٧ عامًا برصاص إسرائيلي في قرية شوفة جنوب طولكرم.
وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية داهمت مخيم طولكرم للاجئين واندلعت مواجهات في المنطقة وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وبحسب المصادر، اندلعت اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية فيما تم تفجير عبوات ناسفة ولوحظ تصاعد ألسنة الدخان بعد انفجار ضخم في المخيم.
أفادت بعض المصادر أن قوات الجيش المحتل تنفذ عملية في الضفة الغربية الأردنية في منطقة طولكرم.#طولكرم #فلسطين #فلستونا #فلسطين_المحتلة #غزة #القصاص_لمترك_بن_عايض pic.twitter.com/6Oe4H6h4CZ— راصد الحروب (@Mousjrr) October 5, 2023
ولاحقا أطلقت قوات إسرائيلية الرصاص على مركبة فلسطينية مستهدفة شابين كانا بداخلها، فيما تم منع طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول للمصابين قبل أن يتم الإعلان عن استشهادهما.
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