مقتل مسؤول يمني وإصابة 8 من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة

صنعاء- (د ب أ)

قتل قائد أمني يمني وأصيب 8 من مرافقيه، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وأفادت القيادة العامة لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في بيان اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على نسخة منه، بأن "النقيب سالم علي صلعان، قائد الحزام الأمني قطاع شقرة في أبين استشهد وجرح ثمانية من مرافقيه، عقب استهدافهم بعبوة ناسفة".

وأضاف البيان، أن العبوة الناسفة" زرعتها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، على أحد الأشجار بجانب الخط العام شرقي مديرية مودية بمحافظة أبين".

وأردف البيان، أن "استشهاد القائد البطل صلعان يأتي ضمن التضحيات الجسيمة والكبيرة التي تقدمها القوات المسلحة الجنوبية الأمنية والعسكرية، في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي".

وشدد البيان، على أن "استهداف القائد صلعان لن يثني قواتنا المسلحة الجنوبية، وفي طليعتها قوات الحزام عن مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب، وتطهير المنطقة من هذه الآفة الخبيثة".

يأتي ذلك بعد يومين من نجاة قائد قوات الأمن الخاصة في أبين اللواء الركن فضل باعش جراء تفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه وأصيب ثلاثة من مرافقيه.

وسبق أن قتل عشرات من عناصر وقيادات قوات المجلس الانتقالي، بانفجارات لعبوات ناسفة تبنى العديد منها تنظيم القاعدة الذي لا زال يتواجد في عدد من محافظات اليمن.

وإلى جانب الحرب ضد القاعدة في أبين، يشهد اليمن حربا منذ نحو تسع سنوات، بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.