رئيس الوزراء اللبناني الأسبق: لبنان غير قادرة على الدخول في حرب



كتبت- داليا الظنيني:

قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن مصر اتخذت موقفا عربيًا ووطنيًا بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض أي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسريًا، وما يتعلق أيضا بالتمهيد لتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أن هذه المخططات لم تتم بأي حال من الأحوال، مُشددًا على أن موقف الرئيس السيسي يجب أن يتم البناء عليه عربيًّا.

ونوه فؤاد السنيورة، بأن الاحتلال يحاول أن يصور للرأي العام الدولي أنه محب للسلام ويرفض العنف الوحشية وغير ذلك، لكن في الحقيقة فإن إسرائيل لديها تاريخ طويل ممتلئ بالجرائم الوحشية والمجازر التي ارتكبتها.

وتابع: "لبنان سيظل يقف بجانب القضية الفلسطينية ويدعمها، ولكنها غير قادرة حاليًا علي الدخول في حرب عسكرية"، موضحًا أن بلاده تمر بأزمات ثلاث وكل أزمة منها لا تمكنه من خوض الحرب، مشيرًا إلى الازمة الاقتصادية التي تعاني منها فضلًا عن الفراغ المؤسسي الدستوري الحالي.