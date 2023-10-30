إعلان

BBC

نتنياهو يرد على فيديو الأسيرات المحتجزات لدى حماس

04:37 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على فيديو المحتجزات الذي نشرته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قائلًا "هذه دعاية نفسية قاسية من قبل حماس".

وصرح نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية ستبذل قصارى جهدها لإعادة جميع المختطفين والمفقودين.

وبثت كتائب القسام اليوم الاثنين، تسجيلاً لأسيرات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وفي التسجيل الذي بث باللغة العبرية قالت الأسيرات: "مرحبًا نتنياهو، نحن في أسر حماس منذ ٢٣ يوما. بالأمس كان مؤتمر صحافي لعائلاتنا، ونرى أنه يجب أن يكون هناك وقفًا لإطلاق النار".

وتابع الفيديو: "كان يجب تحررنا جميعا التزمت أن تحررنا جميعا"، "نحملك فشلك السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي بسبب فشلك في السابع من أكتوبر بسبب أنه لم يكن هناك جيش، لم يصل إلينا أي أحد، ولم يحافظ علينا أي أحد، ونحن مواطنون أبرياء، مواطنون ندفع ضرائب، موجودون الآن في الأسر، في ظروف ليست ظروفا".

وكانت صحيفة "فننشيال تايمز" ذكرت في تقرير لها اليوم، إن التوغل البري الإسرائيلي عرقل صفقة محتملة بشأن الأسرى.

وأفرجت حركة حماس، عن 4 أسيرات على دفعتين منذ السابع من أكتوبر الجاري.

سوق مصراوى

بينيامين نتنياهو الأسيرات المحتجزات لدى حماس كتائب القسام حركة حماس الحكومة الإسرائيلية طوفان الاقصي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market