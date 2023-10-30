"القسام" تبث فيديو لأسيرات إسرائيليات يوجهن رسالة إلى نتنياهو

وكالات

بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، تسجيلاً لأسيرات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وفي التسجيل الذي بث باللغة العبرية قالت الإسيرات: "مرحبًا نتنياهو، نحن في أسر حماس منذ ٢٣ يوما. بالأمس كان مؤتمر صحافي لعائلاتنا، ونرى أنه يجب أن يكون هناك وقفًا لإطلاق النار".

وتابع الفيديو: "كان يجب تحررنا جميعا التزمت أن تحررنا جميعا"، "نحملك فشلك السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي بسبب فشلك في السابع من أكتوبر بسبب أنه لم يكن هناك جيش، لم يصل إلينا أي أحد، ولم يحافظ علينا أي أحد، ونحن مواطنون أبرياء، مواطنون ندفع ضرائب، موجودون الآن في الأسر، في ظروف ليست ظروفا".

وكانت صحيفة "فننشيال تايمز" ذكرت في تقرير لها اليوم، إن التوغل البري الإسرائيلي عرقل صفقة محتملة بشأن الأسرى.

وأفرجت حركة حماس، عن 4 أسيرات على دفعتين منذ السابع من أكتوبر الجاري.