أمريكا: لسنا مستعدين بعد لمرافقة ناقلات النفط في مضيق هرمز

كتب : محمد أبو بكر

05:06 م 12/03/2026

مضيق هرمز

قال كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إن البحرية الأمريكية ليست مستعدة بعد لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يحدث قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضح "رايت"، "سيحدث ذلك قريبًا نسبيًا، لكن لا يمكن أن يحدث الآن، ونحن ببساطة غير مستعدين، فجميع أصولنا العسكرية تركز حاليًا على تدمير القدرات الهجومية لـ إيران والصناعة التي تدعم هذه القدرات"، بحسب سي إن بي سي.

وأكد أنه لا يمكن إعلان النصر دون إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، قائلًا:"لا، يجب إعادة فتح مضيق هرمز وسيتم ذلك، فالجيش الأمريكي موجود هناك لمعالجة مشكلة طويلة الأمد".

وأشار وزير الطاقة الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تحمل النظام الإيراني مسؤولية التوترات التي أدت إلى تعطل حركة الملاحة في المضيق.

