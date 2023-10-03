"مفبركة ومضللة".. ترامب يدافع عن نفسه أمام محكمة نيويورك في قضية الاحتيال

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الاتهامات الموجهة ضده مفبركة ومضللة.

وقال ترامب لدى مثوله أمام المحكمة العليا في نيويورك لليوم الثاني بصفته شاهدا في قضية "تضخيم الأصول التجارية"، إن الاتهامات ضده مفبركة ومضللة في قضية الاحتيال وتضخيم أصول عائلته العقارية.

وأضاف: "يجب إلغاء قضية الاحتيال المدني ووضع حد للمدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس".

وتابع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب،" يجب إسقاط هذه القضية ويجب إقالة مدعية عام نيويورك في قضية الاحتيال"، مشيرًا إلى أنّ "المدعية العامة فاسدة وليس لديها كفاءة، لذا يجب إسقاط هذه القضية وإقالة مدعية عام نيويورك".

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب حضر أمس الإثنين، جلسة محاكمة له ولأبنائه في نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، حيث تطلب المحكمة منه دفع مبلغ 250 مليون دولار وعدم البناء مجددا في المدينة، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

ونشرت حسابات مؤيدة لترامب على “إكس” صور إحضار الطعام لترامب وهو في المحكمة.

واعتبرت الحسابات أن الزعيم ترامب يطلب طعامه المفضل في جلسة أخرى مفبركة له.