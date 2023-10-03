مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في مركز تجاري بتايلاند
بانكوك - (د ب أ)
قام شخص مسلح بقتل ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص، في مركز تجاري شهير بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وذكرت محطة الإذاعة التايلاندية "تاي بي بي إس"، اليوم الثلاثاء، أن هناك ضحيتين أخريين أصيبا في الهجوم، مضيفة أنه قد تم إلقاء القبض على الشخص الجاني في مكان الحادث.
ويعد المركز التجاري من بين أكثر المراكز التجارية شهرة في بانكوك، كما يحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والسائحين على حد سواء.
ويقع المركز التجاري عند محطة سيام للسكك الحديدية، وهي مكان رئيسي في العاصمة.
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