أوكرانيا تسقط 29 مسيرة إيرانية الصنع في هجوم روسي

(بي بي سي)



أعلنت كييف أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 29 مسيرة إيرانية أطلقتها القوات الروسية.

ويهاجم الجيش الروسي الذي بدأ غزوه لأوكرانيا في فبراير 2022، مناطق أوكرانية مختلفة كل ليلة تقريبا بمسيّرات وصواريخ.

وفي سبتمبر، استخدمت موسكو أكثر من 500 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" ضد أوكرانيا، وهو عدد قياسي، وفقا لمجموعة الاستشارات الأوكرانية "ديفنس إكسبريس" التي تتوقع استخداما أكبر من قِبل موسكو لهذه المسيّرات الرخيصة لكن المستنزفة للدفاعات الجوية الأوكرانية.