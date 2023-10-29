الصحة في غزة: قصف مستشفى القدس سيكون "كارثة الكوارث"

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، إن الاحتلال ارتكب 32 مجزرة منذ الصباح حتى اللحظة.

وأشار إلى أن الاحتلال حريص على تقويض المؤسسات الصحية، معبرا عن تخوف الوزارة الفلسطينية من تكرار مجزرة مستشفى المعمداني.

وناشد طلبة كليات الطب والمعاهد الصحية بسرعة الانضمام إلى العمل بالمستشفيات لتخفيف الضغط عن الطواقم العاملة، لافتا إلى أن الطواقم الطبية لا تستطيع التعامل مع العدد الهائل للجرحى.

وأوضح أن مستشفى القدس به 400 مريض ونحو 12 ألف نازح، مؤكدا أن قصفه سيكون كارثة الكوارث.

سبق وأن استهدف الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل محيط مستشفى القدس بقطاع غزة، والذي يتواجد بداخله عشرات الآلاف من المدنيين ما بين جرحى ونازحين.

وضربت طائرات الاحتلال الجهتين الشرقية والجنوبية من مستشفى القدس في غزة.

وقال مدير مستشفى القدس في قطاع غزة، "تلقينا عدة اتصالات لإخلاء المستشفى، ووقعت انفجارات اليوم قربه"

وتابع مدير مستشفى القدس، خلال تصريحات تلفزيونية له، اليوم الأحد، "قصف محيط المستشفى يمكن أن يؤدي إلى انفجار داخله بسبب وجود خزانات أكسجين"

وناشد "الجميع بسرعة التدخل بعد استهداف محيط المستشفى فهناك أكثر من 14 ألف مواطن فيه"

وفي وقت سابق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبت إخلاء مستشفى القدس فورًا،

وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 متر.