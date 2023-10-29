الاحتلال الإسرائيلي يُعلن تكثيف هجماته البرية على غزة

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه هاجم مجددا مئات المواقع التابعة لحركة حماس، في الوقت الذي يكثف فيه من عملياته البرية في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي على تطبيق "تليجرام" صباح اليوم الأحد، إن الطائرات المقاتلة قصفت أكثر من 450 هدفا خلال يوم أمس السبت، من بينها مراكز قيادة ونقاط مراقبة ومنصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "الوحدات القتالية الإسرائيلية هاجمت أهدافًا حاولت المهاجمة وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات".

وأضاف الجيش الاسرائيلي أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة أثناء الليل إثر إصابته بقذيفة هاون في شمال قطاع غزة، وأن هناك جنديا إسرائيليا آخر أصيب خلال اشتباكات مع مسلحين في الشمال أيضا. ويتلقى كلاهما العلاج في المستشفى، وفقا للجيش الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، في مقطع فيديو نُشر الليلة الماضية على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن إسرائيل تدخل المرحلة التالية من حربها ضد حماس في غزة، من الجو والبر والبحر.