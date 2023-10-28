السنوار: جاهزون لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى لدى الاحتلال



مصراوي

قال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم السبت، في تصريحات لفضائية الأقصى، إن الفصائل الفلسطينية جاهزة لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى لدى الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة

وأكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم السبت، على أن اتصالات جرت في ملف الأسرى، مشيرا إلى أنه كانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ماطل.

وكان أبو عبيدة، قال إن المقاومة رأت نصر الله في السابع من أكتوبر عندما تهاوت حصون العدو كبيت العنكبوت.

وتابع أبو عبيدة : "سلام لمن لا يحنون ظهورهم إلا لربهم، رأينا نصر الله ومقاتل واحد من مقاتلينا يدمر ثلاث دبابات للعدو، استهداف العدو للمباني السكنية والمستشفيات لن يجني من ورائها إلا الخزي والعار".

وأكد أبو عبيدة :"ما عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر إلا لألم عظيم يتجرعه، نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا نؤكد على أننا ننتظره في معركته البرية، التي يهدد بها لنعلمه معنى القوة والفداء وسنزيقه الهزيمة".

وأوضح أبو عبيدة: "انتهى زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو، وزمن انكسار الصهيونية قد بدأ، سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف، زمن انكسار الصهيونية قد بدأ".

وطالب المتحدث باسم كتائب القسام، قادة العرب بتحريك سيارات الإغاثة رغما عن العدو، مجددا دعوته لشرفاء الأمة أن يعتبروا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة.