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BBC

رئيس الأركان الإسرائيلي: مضطرون للدخول في معركة برية

07:45 م السبت 28 أكتوبر 2023

هرتسي هاليفي

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وكالات

قال رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم السبت إن الجيش ينتقل إلى مرحلة جديدة من حربه مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، في الوقت الذي واصلت فيه القوات البرية عملياتها في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض للقصف، حسبما ذكرت "يورونيوز"

وتابع هاليفي في كلمة مساء السبت بثها التلفزيون الإسرائيلي، أهذه الحرب لها مراحل واليوم ننتقل إلى المرحلة التالية، مضيفًا: "قواتنا تعمل حاليا على الأرض في قطاع غزة".

وفي وقت سابق السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ضرب 150 هدفا تحت الأرض" في شمال القطاع ليل الجمعة السبت. وجاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة، أنه خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة (في الجيش الإسرائيلي) 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة، من بينها انفاق يستخدمها مقاتلو الفصائل الفلسطينية ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى.

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