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BBC

قيادي في حماس: الاحتلال فشل في توغله البري ويحاول تحقيق نصر وهمي

02:29 ص السبت 28 أكتوبر 2023

حركة حماس أسامة حمدان

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وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، إن العملية البرية للعدو بدأت لكنها فشلت، موضحًا أن القصف الحالي لقطاع غزة هو محاولة لإرباك المقاومة وهو ما فشل فيه الاحتلال.

وتابع حمدان، أن الاحتلال يحاول التغطية على فشل عمليته البرية التي يشنها حاليًا بارتكاب المجازر في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تحقيق نصر وهمي والساعات القادمة ستكشف أن ما يقوله يندرج ضمن الحرب النفسية.

وأشار إلى أن قطع الاتصالات محاولة من الاحتلال لتعطيل عمليات الإغاثة في القطاع ورفع أعداد الإصابات والشهداء.

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قيادي في حماس الاحتلال فشل في توغله البري يحاول تحقيق نصر وهمي

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