مجلس التعاون الخليجي: نستغرب من يصفون عمليات الاحتلال بالدفاع عن النفس
مصراوي
قال مندوب مجلس التعاون الخليجي اليوم الجمعة خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المجلس يدين العنف في قطاع غزة ويدعو للوقوف بحزم ضدها، مؤكدا أن ما يحدث في غزة لن يثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه.
وأعرب عن استغراب دول المجلس الخليجي من بعض ممثلي بلدان العالم الغربي الذين يصفون عمليات الاحتلال بالدفاع عن النفس.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يرضى بخيار لا يقوم على إنهاء الاحتلال، مناشدا جميع الدول الأعضاء بالتصويت لصالح قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
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