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BBC

"ذريعة لاستهدافها".. جيش الاحتلال يزعم وجود قيادة حماس أسفل مستشفى الشفاء بغزة

04:15 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مستشفى الشفاء يضم مباني تستخدمها حركة حماس كمراكز قيادة وسيطرة، وأسفل مستشفى الشفاء توجد أنفاق يستخدمها المخربون كدرع واق".

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن "القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة".

تابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "حركة حماس تستخدم المدنيين الأبرياء في غزة دروعا بشرية".

وأكد أن حركة حماس تستخدم المستشفيات لإطلاق صواريخها من تحت الأرض.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن "هناك وقود في المستشفيات في غزة، وحماس تستخدمه لبناها التحتية، مؤكدًا أن الحركة تستخدم هذا مستشفى الشفاء كدرع واق ولديها أنفاق تحته".

وأوضح أن حركة حماس "تسرق الوقود من الأونروا وتستخدم المتوفر منه في المستشفيات للتدمير، فإن لديهم مخزون كبير من الوقود يستخدمونه لحاجتهم فقط".

وخلال الأيام الماضية تلقت مستشفى الشفاء أحد أكبر المراكز الطبية في قطاع غزة تهديدات من الاحتلال بسرعة إخلاء المبنى من الجرحى والنازحين تمهيدًا لاستهدافها، لكن الأطقم الطبية رفضت التهديدات والخروج من المستشفى.

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