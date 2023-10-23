"وفا": الاحتلال قصف مناطق محيطة بثلاثة مستشفيات في غزة فجر اليوم

غزة - (بي بي سي)

قصفت طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي مناطق محيطة بثلاثة مستشفيات في قطاع غزة في وقت مبكر صباح الاثنين، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

غير أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت المستشفيات نفسها تعرضت لأضرار.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الهجمات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق قريبة من مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة، والمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

ونقلت تقارير عن مدير المستشفى الإندونيسي قوله إن القصف الإسرائيلي تسبب في "أضرار وإصابات خطيرة".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات في المستشفيين الآخرين أو بالقرب منهما.

ونشرت حركة حماس، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، مقطع فيديو قالت إنه لغارة جوية إسرائيلية بالقرب من مشتشفى القدس. كما نشرت صورًا لمبنى مدمر، قائلة إنه يقع خلف المستشفى الكويتي.

ولم تتمكن بي بي سي في الوقت الحالي من التحقق بشكل مستقل من صحة الفيديو والصور.

وطلبت "بي بي سي" من جيش الاحتلال الإسرائيلي تأكيد ما إذا كان قد شن غارات جوية على أهداف في تلك المناطق من عدمه. ورد الجيش بأنه يتحقق من ذلك.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في 14 أكتوبر، إن إسرائيل أمرت بإخلاء مستشفى القدس.

ورفض الهلال الأحمر الأمر، وقال إنه لم يكن من الممكن نقل المرضى والجرحى.