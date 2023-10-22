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BBC

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله اللبناني للمرة الرابعة اليوم

08:08 م الأحد 22 أكتوبر 2023

قصف جنوب لبنان

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تل أبيب - (د ب أ):
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن طائراته المقاتلة قصفت موقعا لحزب الله في جنوب لبنان، بعدما رصد استعدادات من جانب ناشطين لشن هجوم بصواريخ موجهة مضادة للدبابات في بلدة مالكيا بشمال البلاد.
وذكر الجيش، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن الضربة استهدف رابع خلية لحزب الله من جانب الجيش في جنوب لبنان اليوم.
وبشكل منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة عرب العرامشة في إسرائيل، دون حدوث خسائر أو أضرار.

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