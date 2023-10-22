إعلان

BBC

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4651 شهيدًا

02:20 م الأحد 22 أكتوبر 2023

وزارة الصحة الفلسطينية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 4651 شهيدًا منذ بداية العدوان، موضحة أنه استشهد 266 شخصًا في غزة بينهم 117 طفلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 70% من ضحايا الغارات الإسرائيلية من النساء والأطفال وكبار السن.

وأضافت، أنها تلقت 1450 بلاغًا عن مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض منهم 800 طفل.

سوق مصراوى

وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي غزة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل - إدخال الدفعة الثانية من المساعدات إلى غزة