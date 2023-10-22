ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4651 شهيدًا
وكالات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 4651 شهيدًا منذ بداية العدوان، موضحة أنه استشهد 266 شخصًا في غزة بينهم 117 طفلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 70% من ضحايا الغارات الإسرائيلية من النساء والأطفال وكبار السن.
وأضافت، أنها تلقت 1450 بلاغًا عن مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض منهم 800 طفل.
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