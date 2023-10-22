الاحتلال الإسرائيلي يبلغ عائلات 212 أسير باحتجازهم في غزة

تل أبيب - (د ب أ)

قال المتحدث باسم قوات الدفاع الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن الجيش أبلغ حتى الآن أسر 212 أسير أن ذويهم محتجزون في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المتحدث القول إن العدد ليس نهائي بما أن الجيش يحقق في معلومات جديدة بشأن المفقودين.

ويشار إلى أن العدد لا يتضمن الرهينتين اللتين أفرجت عنهما حركة حماس أمس الأول الجمعة.