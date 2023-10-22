الاحتلال الإسرائيلي يبلغ عائلات 212 أسير باحتجازهم في غزة
تل أبيب - (د ب أ)
قال المتحدث باسم قوات الدفاع الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن الجيش أبلغ حتى الآن أسر 212 أسير أن ذويهم محتجزون في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المتحدث القول إن العدد ليس نهائي بما أن الجيش يحقق في معلومات جديدة بشأن المفقودين.
ويشار إلى أن العدد لا يتضمن الرهينتين اللتين أفرجت عنهما حركة حماس أمس الأول الجمعة.
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: