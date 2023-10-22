استشهاد 90 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

رام الله - (د ب أ)

قالت مصادر فلسطينية إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلت، اليوم الأحد، 5 فلسطينيين وأصابت العشرات في شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باستشهاد شابين بعد استهداف طائرات إسرائيلية مسجدا في مخيم جنين للاجئين.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات عسكرية تابعة له دمرت مسار نفق تحت الأرض في مسجد في جنين تواجدت في داخله خلية مشتركة لحماس والجهاد الإسلامي خططت لتنفيذ هجوم.

وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة قباطية في جنين.

وفي نابلس استشهد شاب وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر للاجئين.

كما استشهد شاب برصاصة في الرأس خلال مواجهات مماثلة اندلعت في بلدة طمون في طوباس، فيما أصيب ستة آخرون بجروح.

ورفع ذلك عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 90 في الضفة الغربية منذ بدء جولة التوتر الحالية بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة في السابع من الشهر الجاري.