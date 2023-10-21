"حزب الله" يعلن استهداف قوات وآليات للاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

وكالات

أعلن حزب الله قصف ‏موقع "رويسات العلم" في "مزارع شبعا" و"تلال كفر شوبا" بالصواريخ ‏و"أسلحة مناسبة"

وكذلك استهداف عربة من نوع "هامر" ودبابة إسرائيليتين بصواريخ موجّهة، قرب ثكنة "دوفيف" وإيقاع عناصرها بين قتيل وجريح

ومنذ بدء الحرب الجارية على قطاع غزة، استهدفت القوات التابعة لحزب الله اللبناني آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين بصواريخ وقذائف موجهة، ليرد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي لعدد من القرى في جنوب لبنان.

ومنذ 3 أسابيع يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة، ويشمل ذلك قطع إمدادات القطاع من الكهرباء والمياه.

إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح الحدودي، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح

السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق رشقات

صاروخية متتالية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع عمليات

اختراق غير مسبوقة للمقاومين الفلسطينيين للأراضي المحتلة.

وعلى إثرها أعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.