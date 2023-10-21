الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 29 مجزرة خلال اليوم الماضي

مصراوي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال ارتكب 29 مجزرة خلال

اليوم الماضي راح ضحيتها 248 شهيدا وأكثر من 400 مصابا.

وأضافت الصحة أن إجمالي عدد الشهداء حتى الآن وصل إلى 4385 شهيدا منهم

1756 طفلا و976 امرأة و13561 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول

إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع

الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح

السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف

الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات

دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات

الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي

زراعية.