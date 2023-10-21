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BBC

وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

11:59 ص السبت 21 أكتوبر 2023

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، وقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص.

وذكرت تقارير إعلامية في قبرص، أنه تم اعتقال شخص واحتجاز ثلاثة آخرين لاستجوابهم للاشتباه في تورطهم في الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من الصباح، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا.

وعثر على قطعة معدنية على بعد نحو 30 متراً من السفارة، وعثر عليها مادة انفجرت - دون إحداث أي أضرار، وقد وصلت الشرطة وخبراء المتفجرات إلى مكان الحادث لفحص النتائج، وشوهد اثنان من المشتبه بهم في المنطقة، بالإضافة إلى سيارة كان بداخلها مشتبهان آخران.

وعثر في السيارة على سكينين ومطرقة، وألقي القبض على صاحب السيارة (21 عاما) للاشتباه في حيازته أسلحة، وأغلقت الشرطة المنطقة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

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