آليات فلسطينية داخل معبر رفح المصري لنقل المساعدات إلى غزة

مصراوي

تحركت آليات فلسطينية نحو معبر رفح من الجانب المصري، تمهيدا لتفريغ شاحنات المساعدات ونقلها إلى قطاع غزة.

وبدأ قبل قليل عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.