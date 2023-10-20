الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق دولي في انفجار مستشفى المعمداني

جنيف- (د ب أ):

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل، في الانفجار المميت الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني بوسط مدينة غزة، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت متحدثة أممية في جنيف اليوم الجمعة، "نسعى لفعل كل ما في وسعنا للوقوف على ملابسات ما حدث، فإن هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق مستقل".

وتابعت "إن موظفينا يحاولون جمع الأدلة من موقع الحادث، بيد أن استمرار القصف، ونقص الوقود، يجعلان هذه المهمة أكثر صعوبة".

وبحسب وزارة الصحة في غزة، تسبب الانفجار في استشهاد 471 شخصًا.