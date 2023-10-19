"قاسية ومؤلمة".. المقاومة الفلسطينية توجه رسائل تهديد إلى الاحتلال الإسرائيلي

مصراوي

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن المقاومة تعد العدو أن فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة.

وتابع الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في كلمة صوتية له،"دعم الإدارة الأمريكية للكيان الصهيونية لن ينجده أو يسعفه، ,لن تستطيع قوة في العالم أن تقضي على قوتنا".

وأشار أبو عبيدة، "ندعو جماهير أمتنا في كل مكان أن تدافع عن كرامتها وأقصاها، فالعدو اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاما، كما ندعو أحرار العالم للنفير والاحتشاد أمام سفارات العدو والولايات المتحدة في دول العالم"

وتابع أبو عبيدة، "نطمئن شعبنا بأن المقاومة ما زالت تتحكم في مجريات الميدان وتعرف متى تضرب".