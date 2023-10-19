إعلان

BBC

"قاسية ومؤلمة".. المقاومة الفلسطينية توجه رسائل تهديد إلى الاحتلال الإسرائيلي

09:16 م الخميس 19 أكتوبر 2023

كتائب القسام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن المقاومة تعد العدو أن فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة.

وتابع الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في كلمة صوتية له،"دعم الإدارة الأمريكية للكيان الصهيونية لن ينجده أو يسعفه، ,لن تستطيع قوة في العالم أن تقضي على قوتنا".

وأشار أبو عبيدة، "ندعو جماهير أمتنا في كل مكان أن تدافع عن كرامتها وأقصاها، فالعدو اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاما، كما ندعو أحرار العالم للنفير والاحتشاد أمام سفارات العدو والولايات المتحدة في دول العالم"

وتابع أبو عبيدة، "نطمئن شعبنا بأن المقاومة ما زالت تتحكم في مجريات الميدان وتعرف متى تضرب".

سوق مصراوى

أبو عبيدة كتائب القسام الإدارة الأمريكية غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيش الاحتلال: لم نسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى الآن
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

جاء وقت زوال إسرائيل.. علي جمعة يوجه رسالة للجيش المصري: كُتب عليكم القتال