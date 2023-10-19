منظمة الصحة العالمية تتوقع وصول المساعدات إلى غزة غدا الجمعة
جنيف - (د ب أ):
تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يتم فتح معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة لإرسال المساعدات،التي باتت الحاجة إليها ملحة، غدا الجمعة.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف اليوم الخميس: "شاحناتنا محملة ومستعدة للتحرك. نعمل مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتوصيل الإمدادات إلى غزة بمجرد فتح معبر رفح، على أمل أن يكون هذا غدا".
وقالت تيريزا زكريا، مسؤولة طب الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لديها خمس شاحنات مملوءة بالإمدادات في مصر قرب غزة.
وذكر تيدروس أن 40 طنا أخرى من الإمدادات من المتوقع أن تصل إلى هناك بحلول الأسبوع المقبل. وأضاف أن هناك ضمن هذه المساعدات أدوية للمصابين بأمراض مزمنة، فضلا عن مواد لمساعدة الجرحى وإمدادات أخرى لرعاية 300 ألف شخص، بما في ذلك الحوامل.
وأوضح مايك ريان، منسق برنامج الطوارئ بالمنظمة، أن كميات من بنج التخدير والحقن الوريدية والمسكنات وضمادات الجروح وإمدادات لحالات الأطراف المبتورة في طريقها إلى غزة.
ويشهد قطاع غزة أزمة أنسانية خانقة جراء هجمات جوية من جانب إسرائيل التي قطعت إمدادات المياه والوقود والغذاء عن القطاع ،ردا على عملية حماس "طوفان الأقصى"،التي شملت إطلاق هجمات صاروخية واقتحام لبلدات جنوب إسرائيل.
كما يعاني قطاع غزة نقصا حادا في الإمدادات الطبية.
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: