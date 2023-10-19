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وزير الخارجية السعودي يؤكد على أهمية وقف استهداف المدنيين

04:40 م الخميس 19 أكتوبر 2023

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

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الرياض - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أهمية وقف استهداف المدنيين في غزة ومحيطها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزير بن فرحان أجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس.

وحسب الوكالة، جرى، خلال الاتصال، بحث" آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حيث أكد الأمير بن فرحان، أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين في تلك المنطقة، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني".

وحث الوزير السعودي، الاتحاد السويسري، بحكم دوره كعضو غير دائم في مجلس الأمن، على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي، ومن ذلك الدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية المستمرة، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكد أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية بما يؤسس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

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