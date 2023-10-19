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BBC

إخلاء المطارات الإقليمية الفرنسية بعد تهديدات بتعرضها لهجوم

04:19 م الخميس 19 أكتوبر 2023

المطارات الفرنسية

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باريس - (د ب أ)

تم إخلاء العديد من المطارات الإقليمية في فرنسا، اليوم الخميس، بعد ورود تهديدات بتعرضها لهجوم، وذلك بعد يوم واحد من إخلاء مطارات في فرنسا وبلجيكا لنفس السبب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن السلطات الإقليمية، قولها في منشور لها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن عملية الإخلاء جرت بسبب تهديد بوجود قنبلة في مطار مونبلييه.

كما ورد على حساب مطار ليل على نفس المنصة الالكترونية، إنه في تمام الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي، تم إخلاء المطار بعد تهديد بوجود قنبلة. ويتم الآن "إعادة فتحه تدريجيا".

وفي وقت سابق، كانت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية قد ذكرت أنه تم إخلاء المطارات الإقليمية في بوردو ونانت وليل ومونبلييه. كما تم إخلاء مطار بوفيه، الذي تستخدمه شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة لخدمة منطقة باريس، ومطار تارب لورد في منطقة البرانس بجنوب غرب البلاد.

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المطارات الفرنسية فرنسا بلجيكا

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