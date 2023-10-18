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BBC

فرنسا تعلن ارتفاع عدد قتلاها إلى 24 جراء عملية طوفان الأقصى

04:32 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

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مصراوي


أعلنت فرنسا، ارتفاع عدد قتلاها إلى 24 من مواطنيها، جراء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في إسرائيل.


وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.


وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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