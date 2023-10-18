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بلينكن: نحن في تل أبيب للتأكد من قدرة الاحتلال في الدفاع عن نفسه

04:23 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "نحن في تل أبيب للتأكد من قدرة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه"


واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، حركة حماس بالوقوف وراء قصف مستشفى المعمداني التي استشهد على إثرها 500 شخص بينهم العديد من الأطفال.


وقال بايدن في كلمته خلال لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، إنه غضب بشدة من استهداف مستشفى المعمداني واطلع على الأدلة اللازمة وبناء عليها فإن انفجار المستشفى سببه "الطرف الآخر".


وأكد بايدن على الدعم الأمريكي لإسرائيل من خلال توفير كل ما تحتاجه للقضاء على حركة حماس التي اتهمها بارتكاب الفظائع في إسرائيل.


من جانبه ثمن نتنياهو دعم بايدن، قائلًا إن التعاون بين واشنطن وتل أبيب غير مسبوق.


وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

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أنتوني بلينكن تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني طوفان الأقصى

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