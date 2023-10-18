حماس: نحمل واشنطن والدول الغربية مسؤولية انتهاكات الاحتلال في غزة

مصراوي

قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، "رواية الجيش الإسرائيلي بشأن رشقة صاروخية، تزامنت مع استهداف المستشفى كاذبة، فلم يتم إطلاق صافرات الإنذار بغلاف غزة"

وتابع حمدان خلال مؤتمر صحفي لحركة حماس في بيروت بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة ومجزرة مستشفى المعمداني، "المقاومة لا تزال تمتلك الكثير لمواجهة الاحتلال وما لم نكشف عنه كثر"

وحمل القيادي في حركة حماس "الإدارة الأمريكية والدول الغربية المسؤولية الكاملة عن المجازر المروعة، لافتًا إلى أن الدعم السياسي والعسكري والإعلامي من الإدارة الأمريكية للاحتلال وصمة عار تلاحقهم وتكشف تعاملهم المزدوج"

وأكد القيادي بحركة حماس، أن "غزة صامدة كما صدمت في السابق ولن يفلح الاحتلال في تهجير أهالي القطاع"

ودعا حمدان إلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ أهالي غزة، فضلًا عن دعوته لأونروا للقيام بمسؤولياتها القطاع.

وثمن القيادي بحركة حماس إلغاء القمة التي كان مقرر لها اليوم في الأردن بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.