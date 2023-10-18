حماس تحذر من تحويل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية

غزة - (د ب أ)

حذر المكتب الإعلامي الحكومي، الذي تديره حركة حماس في غزة اليوم الأربعاء، من أن القطاع مهدد بتحوله لمقبرة جماعية بفعل انهيار الخدمات الصحية وتواصل غارات إسرائيل للأسبوع الثاني.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، :"بتنا أمام مشهد خاتمة هذه النكبة الإنسانية بنفاد المواد الحياتية الأساسية وبتوقف مستشفيات غزة عن العمل خلال الساعات القادمة".

وأضاف أن ذلك يهدد بـ "تحول غزة لمقبرة جماعية من المرضى والجرحى بسبب توقف العناية الطبية والمواطنين بسبب الكارثة الصحية وانعدام الغذاء والماء".

وشنت حركة حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة المتاخمة لغلاف قطاع غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية الانتقامية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة ما أسفر عن أكثر من 3200 شهيد فلسطيني.