رئيسة المفوضية الأوروبية تدين حادثة مستشفى المعمداني بغزة

ستراسبورج - (د ب أ)

أدان عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي القصف الذي ضرب مستشفى المعمداني بقطاع غزة، الذي أودى بحياة المئات من الأشخاص، كما طالبوا بتوضيح ملابسات الانفجار.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال جلسة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا اليوم الأربعاء " مستشفى في غزة، تأوي المئات من المصابين، تحول إلى جحيم".

وأضافت" المشاهد من مستشفى الأهلي مروعة ومحزنة. لا يوجد عذر لاستهداف مستشفى يمتلئ بالمدنيين".

ودعت إلى أنه يجب توضيح جميع الحقائق بشأن الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقال ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل " وقوع تفجير في المستشفى، وهو ما لا نعلم من ورائه بعد، تجسيد مروع آخر لما يحدث".

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا " تدمير مستشفى أمر مروع ولا مبرر له، علينا ضمان استمرارنا في تسليط الضوء على ما يحدث".

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