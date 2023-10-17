الصحة الفلسطينية: المئات تحت الأنقاض في استهداف مستشفى المعمداني بغزة



وكالات

قصفت طائرات الاحتلال اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد ما بين 200 إلى 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يتوقع أن يكفي الوقود في جميع مستشفيات غزة لمدة 24 ساعة إضافية، متابعًا "نحتاج إلى ممر آمن ولا يمكننا تحريك شاحنات المساعدات الإنسانية أثناء القصف".