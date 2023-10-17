إعلام عبري: إجلاء 100 ألف إسرائيلي من الشمال والمناطق المحيطة بغزة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، إجلاء نحو 100 ألف إسرائيلي من الشمال والمناطق المحيطة بغزة.

ونزح نحو 500 ألف إسرائيلي، من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى، منذ أطلقت حركة حماس عملية طوفان الأقصى.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان كونريكوس فجر الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، إنّه "حالياً هناك حوالي نصف مليون إسرائيلي نازح داخلياً".

وأضاف أنّ كلّ التجمّعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تمّ إخلاؤها من سكّانها كما تمّ أيضاً إخلاء أكثر من 20 تجمّعاً سكنياً في شمال إسرائيل.

وقال كونريكوس "لقد قمنا بإخلاء جنوب إسرائيل بالكامل، كلّ البلدات القريبة من قطاع غزة، وذلك بناءً على توجيهات الحكومة، وفعلنا الأمر نفسه في الشمال حيث تمّ إخلاء 20 بلدة قريبة من الحدود".

وشنت حركة حماس يوم الـ7 من أكتوبر الحالي، هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الوقت، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.