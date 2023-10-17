مفوضية حقوق الإنسان: الفلسطينيون في غزة محرومون من كل ما يبقيهم أحياء

وكالات

قالت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن "غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تسببت في تسوية أحياء مكتظة بالسكان بالأرض.

وتابعت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، "الفلسطينيون في غزة محرومون من كافة حقوقهم الأساسية ومن كل ما يعينهم للبقاء على قيد الحياة"

ولفتت المفوضية إلى أن فرض حصار على غزة، يرقى إلى عقاب جماعي للسكان ويعد انتهاكًا للقانون الدولي.

ودعت الاحتلال الإسرائيلي، إلى اتخاذ خطوات فورية لعدم شن غارات عشواية وعدم التعرض لأغراض مدنية، فضلًا عن فتح ممرات إنسانية، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشنت حركة حماس يوم الـ7 من أكتوبر الحالي، هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني.