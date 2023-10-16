جيش الاحتلال: لن نقوم بأي هجوم يعرض حياة مواطنينا للخطر

تل أبيب - (د ب أ)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، إن الجيش قام حتى الآن بإبلاغ عائلات 199 أسير بأن ذويهم محتجزون في قطاع غزة.

ووفقا لـ "صحيفة تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، قال هجاري إن الجيش لديه بعض المعلومات عن الأماكن التي تحتجز فيها حماس الأسرى بقطاع غزة.

وقال هجاري في مؤتمر صحفي: "نبذل جهودا كبيرة لمعرفة مكان وجود الأسرى في غزة، ولدينا مثل هذه المعلومات".

وأضاف: "لن نقوم بأي هجوم يعرض حياة مواطنينا للخطر".