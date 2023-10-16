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BBC

رش ألوان العلم الفلسطيني على نصب تذكاري لقتلى النازية في ألمانيا

12:42 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

العلم الفلسطيني

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زاربروكن - (د ب أ)

قام مجهولون برش ألوان العلم الفلسطيني على نصب تذكاري يخلد ذكرى قتلى النازية في وسط مدينة زاربروكن الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة في زاربروكن، صباح اليوم الاثنين، إن الشرطة تولت القضية، كما ستشارك أجهزة أمن الدولة في التحقيق.

وبحسب البيانات، تم رش ألوان العلم على نصب مقام على هضبة أمام قلعة زاربروكن. ويحمل النصب، الموضوع على نهاية درج حجري، نقشا يخلد ذكرى ضحايا النازية. وبحسب المتحدث باسم الشرطة، فقد تم اكتشاف ألوان العلم الفلسطيني على النصب مساء أمس الأحد.

وذكر المتحدث أن رجلا أبلغ الشرطة مساء أمس بوجود ألوان علمين فلسطينيين مرشوشة في محطة للحافلات في منطقة نيونكيرشن. وبدأت الشرطة أيضا التحقيق في هذه الواقعة.

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