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BBC

الاحتلال الإسرائيلي ينفي الأنباء المتداولة عن وقف إطلاق النار في غزة

11:26 ص الإثنين 16 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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تل أبيب (د ب أ)

نفت إسرائيل تقارير عن وقف إطلاق نار مزمع مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الاثنين "لا يوجد وقف لإطلاق النار".

وأفادت تقارير، في وقت سابق، بأنه سيتم وقف إطلاق النار مع حماس لعدة ساعات للسماح للمواطنين الأجانب بمغادرة قطاع غزة إلى مصر وكذلك دخول المساعدات عبر معبر رفح الحدودي.

ويقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات غير مسبوقة على قطاع غزة منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته كتائب القسام على الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة بغلاف غزة في الـ 7 من أكتوبر الجاري.

ويبحث مئات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان، والذي تحكمه حماس وتم إغلاقه بالكامل عقب الهجمات قبل أكثر من أسبوع، عن مأوى في جنوب غزة لتجنب غزو بري إسرائيلي محتمل.

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