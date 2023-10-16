الاحتلال الإسرائيلي يخلي 28 بلدة على الحدود مع لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

أصدر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين أوامر بإخلاء مستوطنات على مسافة تصل إلى كيلومترين من منطقة الحدود بعد تنفيذ حركة حزب الله عدة هجمات من جنوب لبنان.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن القرار يشمل 28 بلدة على الحدود الشمالية لإسرائيل. وسوف يتم نقل السكان إلى أماكن آمنة على نفقة الدولة، وسوف يتم إيوائهم في دور ضيافة.

وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن بالفعل عن منطقة محظورة لمسافة أربعة كيلومترات في المنطقة الحدودية أمس الأحد. ويشار إلى أنه منذ تنفيذ حركة حماس هجوما مفاجئا على الاحتلال الإسرائيلي، والهجمات الانتقامية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، تزايدت التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان خلال الأيام الأخيرة، مما يثير مخاوف بشأن تصاعد الصراع الإقليمي بصورة أكبر.