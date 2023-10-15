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BBC

طوفان الأقصى.. حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

07:12 م الأحد 15 أكتوبر 2023

طوفان الأقصى

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وكالات:
ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الهجوم الذي شنته حركة حماس إلى 286 قتيلا.
وكان وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال إن إسرائيل ليس لها مصلحة في اتساع رقعة الصراع الحالي، وذلك على خلفية تبادل لإطلاق النار عبر الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان.
وقال جالانت في حديثه للقوات الإسرائيلية على مشارف قطاع غزة: "نحن لا نريد أي تصعيد للوضع".
وأشار جالانت بشكل مباشر إلى ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران والنشطة في جنوب لبنان. وحذر قائلا: "إذا اختار حزب الله الحرب، فسيدفع ثمنا غاليا للغاية.. لكن إذا التزموا بضبط النفس، فسنحترم ذلك وسنبقي الوضع على ما هو عليه".

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